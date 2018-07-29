Школа хореографии и изобразительных искусств появится в Москве в 2020 году

Москва, 29 июля. Школу хореографии и изобразительных искусств планируют построить в Москве в 2020 году. Соответствующую информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

Планируется, что школа для подростков и малышей с залами для занятий живописью, скульптурой и танцами откроется в Ломоносовском районе.

«На первом этаже будет живопись и скульптура, на втором — актовый зал, а на третьем — танцы», — написал Собянин.