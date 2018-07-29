Москвичам предлагают пройти бесплатные обследования на онкологию

Москва, 29 июля. Жителям столицы по полису ОМС предлагают пройти бесплатные онкоскрининги, пишет «Официальный сайт Мэра Москвы».

Массовые скрининговые исследования и акции по ранней диагностике онкологических заболеваний проводят в столице в массовом масштабе, так как выявление заболевания на ранней стадии является залогом успешного выздоровления.

Горожан приглашают на акции, главными темами которых становятся здоровый образ жизни и профилактика хронических инфекционных заболеваний. Кроме этого, каждый желающий может послушать лекции и пройти экспресс-обследования.

Так, каждую субботу до 22 сентября будет проходить акция под названием «Я выбираю здоровое будущее!». За три дня акции, 7, 14 и 21 июля, более 23 тысяч москвичей прошли онкоскрининг.