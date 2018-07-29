Меню
Общество
Редкий лотос расцвел в «Аптекарском огороде»‍ в Москве
Общество
Редкий лотос расцвел в «Аптекарском огороде»‍ в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    Редкий лотос расцвел в «Аптекарском огороде»‍ в Москве

    59

    Редкий лотос расцвел в «Аптекарском огороде»‍ в Москве

    Москва, 29 июля. Лотос орехоносный расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от пресс-секретаря сада Ольги Архиповой.

    Посетители «Аптекарского огорода» смогут увидеть редкое многолетнее водное растение 29 июля, 31 июля и 1 августа в рамках выставки лилейников.

    «На выставке лилий в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвел редкий лотос орехоносный (Nelumbo nucifera) семейства Лотосовых, занесенный в Красную книгу России», — рассказала Архипова.

    Она отметила, что цветок растения, которое может жить свыше тысячи лет, достаточно крупный, как и листья: они на прямой цветоножке высоко поднимаются над водой. Лотос достигает в высоту до 150 сантиметров, в ширину разрастается до трех метров.

    Родиной лотоса считаются тропики Азии и север Австралии, в России растение хорошо себя чувствует на Дальнем Востоке в нижнем течении Амура, в бассейнах рек Уссури, Буреи, Тунгуски и Зеи, на Приханкайской равнине и острове Путятина.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.