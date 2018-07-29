Редкий лотос расцвел в «Аптекарском огороде»‍ в Москве

Москва, 29 июля. Лотос орехоносный расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от пресс-секретаря сада Ольги Архиповой.

Посетители «Аптекарского огорода» смогут увидеть редкое многолетнее водное растение 29 июля, 31 июля и 1 августа в рамках выставки лилейников.

«На выставке лилий в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвел редкий лотос орехоносный (Nelumbo nucifera) семейства Лотосовых, занесенный в Красную книгу России», — рассказала Архипова.

Она отметила, что цветок растения, которое может жить свыше тысячи лет, достаточно крупный, как и листья: они на прямой цветоножке высоко поднимаются над водой. Лотос достигает в высоту до 150 сантиметров, в ширину разрастается до трех метров.

Родиной лотоса считаются тропики Азии и север Австралии, в России растение хорошо себя чувствует на Дальнем Востоке в нижнем течении Амура, в бассейнах рек Уссури, Буреи, Тунгуски и Зеи, на Приханкайской равнине и острове Путятина.