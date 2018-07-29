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Москвичам пообещали жаркое воскресенье без существенных осадков
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    Москвичам пообещали жаркое воскресенье без существенных осадков

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    Москвичам пообещали жаркое воскресенье без существенных осадков

    Москва, 29 июля. В воскресенье москвичей порадует жаркая летняя погода без осадков. Температура поднимется до 28 градусов тепла, сообщили специалисты метеоцентра «Фобос».

    По их словам, благодаря влиянию скандинавскому антициклону, погода начнет постепенно улучшаться, а спад жары обеспечит северо-восточная тяга свежих ветров. Уточняется, что сегодня в столице существенных осадков не ожидается.

    Днем в Москве будет до 26-28 градусов тепла, в Подмосковье - до 24-29 градусов тепла. Атмосферное давление немного возрастет и составит 754 мм ртутного столба, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ранее сообщалось, что 28 июля стало самым жарким днем в столице с начала года.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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