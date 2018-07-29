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Музей Москвы приглашает на блошиный рынок в выходные
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    Музей Москвы приглашает на блошиный рынок в выходные

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    Музей Москвы приглашает на блошиный рынок в выходные

    Москва, 29 июля. Жителей и гостей столицы России приглашают на блошиный рынок в Музее Москвы, который проходит пятый год подряд. Соответствующую информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

    Антикварные вещи, посуду, книги и игрушки можно будет купить в Музее Москвы на блошином рынке, который начал свою работу в субботу, 28 июля.

    В воскресенье, 29 июля, у покупателей есть последний шанс приобрести винтажные вещи, фарфоровую посуду и украшения.

    «И, хотя на этот раз блошиный рынок пройдет под крышей, внутри музейного корпуса, его темой станут «Московские дачники». Ведь дачи уже более 200 лет — неотъемлемая часть культурной жизни Москвы», — подчеркивается на официальном сайте музея.

    Автор: Ксения Пудовкина
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