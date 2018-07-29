Музей Москвы приглашает на блошиный рынок в выходные
Москва, 29 июля. Жителей и гостей столицы России приглашают на блошиный рынок в Музее Москвы, который проходит пятый год подряд. Соответствующую информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.
Антикварные вещи, посуду, книги и игрушки можно будет купить в Музее Москвы на блошином рынке, который начал свою работу в субботу, 28 июля.
В воскресенье, 29 июля, у покупателей есть последний шанс приобрести винтажные вещи, фарфоровую посуду и украшения.
«И, хотя на этот раз блошиный рынок пройдет под крышей, внутри музейного корпуса, его темой станут «Московские дачники». Ведь дачи уже более 200 лет — неотъемлемая часть культурной жизни Москвы», — подчеркивается на официальном сайте музея.