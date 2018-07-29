Еще на пяти станциях московского метро начали раздавать воду из‑за жары

Москва, 29 июля. Жителям и гостям столицы России начали раздавать бесплатную воду еще на пяти станциях городского метрополитена из-за жары. Соответствующая информация появилась в Instagram подземки.

Как передает РИАМО, ранее пассажиры получали воду на станциях «Андроновка», «Стрешнево», «Бульвар Рокоссовского» и «Зорге». В настоящее время бесплатную воду начали раздавать и на станциях «Лужники», «Площадь Гагарина», «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская» Московского центрального кольца. Также пассажиры получают воду и на железнодорожных вокзалах столицы.

Отметим, сотрудники городского метро должны раздавать воду, когда температура воздуха на станциях достигает 28 градусов плюсом и продержится на этом уровне в течение полутора часов.