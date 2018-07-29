Меню
Общество
Еще на пяти станциях московского метро начали раздавать воду из‑за жары
Общество
Мощный ливень заставил разуться пассажиров аэропорта «Пулково»
Следующая новость
Загрузка...

    Еще на пяти станциях московского метро начали раздавать воду из‑за жары

    54

    Еще на пяти станциях московского метро начали раздавать воду из‑за жары

    Москва, 29 июля. Жителям и гостям столицы России начали раздавать бесплатную воду еще на пяти станциях городского метрополитена из-за жары. Соответствующая информация появилась в Instagram подземки.

    Как передает РИАМО, ранее пассажиры получали воду на станциях «Андроновка», «Стрешнево», «Бульвар Рокоссовского» и «Зорге». В настоящее время бесплатную воду начали раздавать и на станциях «Лужники», «Площадь Гагарина», «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская» Московского центрального кольца. Также пассажиры получают воду и на железнодорожных вокзалах столицы.

    Отметим, сотрудники городского метро должны раздавать воду, когда температура воздуха на станциях достигает 28 градусов плюсом и продержится на этом уровне в течение полутора часов.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.