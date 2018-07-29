Двустороннее движение ввели на двух участках улиц Тверского района в Москве

Москва, 29 июля. Двустороннее движение ввели на участках двух улиц в Тверском районе столицы России. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Изменение схемы движения на пересечении улицы 1-я Миусская с улицей Лесная и на участке 2-го Лесного переулка от 4-го Лесного переулка до улицы Лесная ввели после программы комплексного благоустройства в субботу, 28 июля. Также сообщается о том, что пешеходную зону организовали на участке улицы 2-я Миусская для удобства горожан.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения, следуя указаниям знаков и информационных щитов.