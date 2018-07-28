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В Москве 28 июля стало самым жарким днем с начала 2018 года
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    В Москве 28 июля стало самым жарким днем с начала 2018 года

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    В Москве 28 июля стало самым жарким днем с начала 2018 года

    Москва, 28 июля. В Москве 28 июля зафиксирована самая высокая температура с начала 2018 года. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

    Она отметила, что максимальная температура за сутки составила 30,7 градусов. С начала 2018 года столбик термометра еще не поднимался столь высоко.

    «28 июля столбик термометра в Москве поднялся до отметки 30,7 градусов. Это самая высокая температура в столице с начала года», — уточнила специалист.

    Синоптики отмечают также, что уже завтра, 29 июля, жара отступит. Температура воздуха снизится до 25–27 градусов. На следующей неделе она упадет еще на один градус, пишет ТАСС.

    О наступлении жаркой погоды в российской столице ранее предупреждала Газета.ru. Издание отмечало, что температура воздуха поднимется почти на десять градусов выше нормы.

    Автор: Сергей Свазовский
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