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Появилось видео с места ДТП в Подмосковье, где перевернулся автобус
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    Появилось видео с места ДТП в Подмосковье, где перевернулся автобус

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    Появилось видео с места ДТП в Подмосковье, где перевернулся автобус

    Москва,28 июля. Автобус Mercedes перевернулся в Домодедовском районе Подмосковья. Стали известны подробности происшествия.

    Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. В салоне находились 27 пассажиров: 23 взрослых и четверо детей, а также два водителя.

    Появилось видео с места ДТП в Подмосковье, где перевернулся автобус

     

    Появилось видео с места ДТП в Подмосковье, где перевернулся автобус

    В ДТП пострадали 16 человек. Жертв нет. Автобус двигался по маршруту Москва — Ижевск, в сторону Ижевска.

    Автор: Денис Коробейников
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