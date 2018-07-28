Появилось видео с места ДТП в Подмосковье, где перевернулся автобус

Москва,28 июля. Автобус Mercedes перевернулся в Домодедовском районе Подмосковья. Стали известны подробности происшествия.

Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. В салоне находились 27 пассажиров: 23 взрослых и четверо детей, а также два водителя.

В ДТП пострадали 16 человек. Жертв нет. Автобус двигался по маршруту Москва — Ижевск, в сторону Ижевска.