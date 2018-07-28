МЧС предупреждает о грозе с градом и сильным ветром в Москве

Москва, 28 июля. Главное управление МЧС по Москве предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. До 22.00 в столице ожидается гроза, град и сильный дождь. При этом порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

МЧС рекомендует автомобилистам во время грозы не продолжать движение, припарковать машину и переждать грозу. Также транспортное средство лучше оставлять вдали от шатких конструкций и деревьев.

Грозу лучше всего переждать в капитальных строениях. Во время грозы запрещается находится вблизи водоемов и прятаться под металлическими конструкциями.

Также в МЧС отметили, что воздух в столице прогрелся до +32 градусов 28 июля.