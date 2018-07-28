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Облачная погода помешала москвичам увидеть редчайшее астрономическое явление
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    Облачная погода помешала москвичам увидеть редчайшее астрономическое явление

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    Облачная погода помешала москвичам увидеть редчайшее астрономическое явление

    Москва, 28 июля. Московский планетарий отменил наблюдение за редким астрономическим явление из-за густых облаков. Накануне, в ночь с 27 на 28 июля, жители Земли стали свидетелями самого длительного лунного затмения в XXI веке одновременно с великим противостояние Марса. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

    «Друзья! К превеликому сожалению мероприятие по наблюдениям сегодня отменяются из-за густой облачности без перспектив прояснения», — говорится в сообщении.

    По данным Гидрометцентра, облака покрыли небо на 50% в Московском регионе, поэтому жители столицы не смогли увидеть лунное затмение, которое длилось 6 часов 14 минут. Полное лунное затмение совпало еще с одним астрономическим явление: Марс вступил в противостояние с Солнцем и приблизился к Земле на минимальное расстояние.

    Самым благоприятным местом для наблюдения за редким явлением стали Уральские горы.

     

    Автор: Софья Куликова
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