Облачная погода помешала москвичам увидеть редчайшее астрономическое явление
Москва, 28 июля. Московский планетарий отменил наблюдение за редким астрономическим явление из-за густых облаков. Накануне, в ночь с 27 на 28 июля, жители Земли стали свидетелями самого длительного лунного затмения в XXI веке одновременно с великим противостояние Марса. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
«Друзья! К превеликому сожалению мероприятие по наблюдениям сегодня отменяются из-за густой облачности без перспектив прояснения», — говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, облака покрыли небо на 50% в Московском регионе, поэтому жители столицы не смогли увидеть лунное затмение, которое длилось 6 часов 14 минут. Полное лунное затмение совпало еще с одним астрономическим явление: Марс вступил в противостояние с Солнцем и приблизился к Земле на минимальное расстояние.
Самым благоприятным местом для наблюдения за редким явлением стали Уральские горы.
Друзья!— Планетарий (@tvoyplanetary) 27 июля 2018 г.
К превеликому сожалению мероприятие по наблюдениям сегодня отменяются из-за густой облачности без перспектив прояснения.
Эх, а мы ведь и онлайн трансляцию даже планировали. Смотрим затмение здесь тогда: https://t.co/0GnEB4fS1H. pic.twitter.com/KQU0hs4868