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Часть платформы станции московского метро «Кунцевская» закроют на ремонт
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    Часть платформы станции московского метро «Кунцевская» закроют на ремонт

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    Часть платформы станции московского метро «Кунцевская» закроют на ремонт

    Москва, 28 июля. Часть платформы станции метро Москвы «Кунцевская» закроют с 30 июля из-за ремонта. Высадка пассажиров будет производиться не из всех вагонов. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Москвы.

    «С 30 июля 2018 г. временно закрыта часть платформы станции «Кунцевская» Филевской линии. Высадка пассажиров, прибывающих на станцию из центра, будет производиться из всех вагонов, кроме последних двух», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Проход на станцию Арбатско-Покровской линии будет осуществляться через западный переход. При этом, поезда «Русич», которые едут из центра, не будут открывать двери последних двух вагонов, а поезда «Москва» будут осуществлять высадку пассажиров из всех вагонов, кроме последних трех. Это связано с разной длиной составов.

    Также в пресс-службе напомнили, что на станции продолжается ремонт, вход и выход пассажиров осуществляется только через вестибюли станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии.

    Автор: Софья Куликова
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