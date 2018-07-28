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В День ВДВ усилят охрану в столичных парках
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    В День ВДВ усилят охрану в столичных парках

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    В День ВДВ усилят охрану в столичных парках

    Москва, 28 июля. В День воздушно-десантных войск в столичных парках усилят охрану, при этом фонтаны будут функционировать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба объединенной дирекции «Мосгорпарк».

    По данным пресс-службы, охрану усилят в столичных парках «Кузьминки-Люблино», на Поклонной горе, «Коломенское», «Сокольники», в Парке Горького, «Фили», в парке Олимпийской деревни и «50-летия Октября».

    Праздничные мероприятия в День ВДВ пройдут на улице Ильинка. Движение транспорта перекроют от Биржевой улицы до Красной площади.

    Автор: Софья Куликова
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