В День ВДВ усилят охрану в столичных парках

Москва, 28 июля. В День воздушно-десантных войск в столичных парках усилят охрану, при этом фонтаны будут функционировать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба объединенной дирекции «Мосгорпарк».

По данным пресс-службы, охрану усилят в столичных парках «Кузьминки-Люблино», на Поклонной горе, «Коломенское», «Сокольники», в Парке Горького, «Фили», в парке Олимпийской деревни и «50-летия Октября».

Праздничные мероприятия в День ВДВ пройдут на улице Ильинка. Движение транспорта перекроют от Биржевой улицы до Красной площади.