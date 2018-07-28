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Шойгу оценил национальные блюда участников состязания «АрМИ-2018»
Россия
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    Шойгу оценил национальные блюда участников состязания «АрМИ-2018»

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    Шойгу оценил национальные блюда участников состязания «АрМИ-2018»

    Алабино, 28 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу попробовал блюда военных поваров, приготовленные на конкурсе «Полевая кухня». Состязание поваров проходит в рамках международных армейских игр «АрМИ-2018» в подмосковном Алабино. Министр обороны оценил традиционные блюда и пожелал удачи в конкурсе кулинарам в погонах. Об этом сообщает пресс-служба Армейских международных игр-2018

    «Очень вкусно, спасибо!» — отметил Шойгу, попробовав блюда национальной кухни различных стран.

    Повара из 12 стран мира соревнуются в мастерстве приготовления пищи и выпечки хлебобулочных изделий в рамках конкурса «Полевая кухня».

    Также в подмосковном Алабино проходит «Танковый биатлон — 2018». Участие в первом заезде в дисциплине «Индивидуальная гонка» принимают экипажи из Уганды, Кувейта, Китая и Казахстана.

    Шойгу оценил национальные блюда участников состязания «АрМИ-2018»

    Автор: Софья Куликова
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