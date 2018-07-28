Толпы пенсионеров и погоня за хайпом: как в Москве прошел провальный митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершилась согласованная с московскими властями акция против повышения пенсионного возраста. И, по мнению экспертов, акция оказалась откровенно провальной и слабой. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

На митинге выступил бессменный лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов, кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, кандидат в губернаторы Московской области Константин Черемисов, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и депутаты Госдумы от КПРФ. Организаторы заявили о нескольких десятках тысяч человек. Однако правоохранительные органы дают другие цифры. Так, по информации пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве, на акцию против повышения пенсионного возраста пришли 6500 человек.

«Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности. Нарушений общественного порядка не допущено», — добавили в ведомстве.

КПРФ теряет поддержку

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что КПРФ со страшной скоростью теряет поддержку москвичей. Это было видно еще по выборам в Государственную думу в 2016 году. К тому же, заметила эксперт, КПРФ уже зарекомендовала себя как партия, которая не доводит дела до логического конца. Например, в случае с референдумом по возврату Дзержинского на Лубянку.

«Все инициативы партии — лишь попытка собрать электорат, погоня за хайпом, а не желание решить проблему. Каждый политик, принявший участие в акции, только зарабатывает политические очки. Это касается и Рашкина, и левака Удальцова, и других. Отдельно стоит обратить внимание на контингент собравшихся. Это уже пенсионеры (несменяемый актив партии). Также отличилась группа молодых людей в костюмах смерти, которые не смогли ответить на вопросы, «зачем они сюда пришли и почему они так одеты». То есть очередной протест, откровенно говоря, слили, не прилагая много усилий», — добавила Наталия Елисеева.

Напомним, 19 июля Госдума рассмотрела пенсионный маневр в первом чтении. Реформе предстоит еще широкое обсуждение на всех уровнях. Второе и третье чтение намечено на осеннюю сессию.