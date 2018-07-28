  Столицу украсили праздничными плакатами ко Дню крещения Руси  

Москва, 28 июля. В Москве разместили около 400 праздничных плакатов к 1030-летию Крещения Руси. Праздник отмечается ежегодно 28 июля. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского хозяйства Москвы.

«Ко Дню крещения Руси, который отмечается 28 июля, в Москве разработано специальное праздничное оформление. Столицу украсят 400 праздничных плакатов, размещенных на рекламных конструкциях, остановочных павильонах и афишных стендах», — сказано в сообщении.

Также вечером 28 июля на фасадах домов на Новом Арбате покажут видеоролики в честь годовщины Крещения Руси. На фасады домов №11, №15 и№19 спроецируют изображения Храма Христа Спасителя и памятника князю Владимиру.