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Столицу украсили праздничными плакатами ко Дню крещения Руси  
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    Столицу украсили праздничными плакатами ко Дню крещения Руси  

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      Столицу украсили праздничными плакатами ко Дню крещения Руси  

    Москва, 28 июля. В Москве разместили около 400 праздничных плакатов к 1030-летию Крещения Руси. Праздник отмечается ежегодно 28 июля. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского хозяйства Москвы.

    «Ко Дню крещения Руси, который отмечается 28 июля, в Москве разработано специальное праздничное оформление. Столицу украсят 400 праздничных плакатов, размещенных на рекламных конструкциях, остановочных павильонах и афишных стендах», — сказано в сообщении.

    Также вечером 28 июля на фасадах домов на Новом Арбате покажут видеоролики в честь годовщины Крещения Руси. На фасады домов №11, №15 и№19 спроецируют изображения Храма Христа Спасителя и памятника князю Владимиру.

    Автор: Софья Куликова
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