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В подмосковном Алабино стартовал «Танковый биатлон – 2018»
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    В подмосковном Алабино стартовал «Танковый биатлон – 2018»

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    В подмосковном Алабино стартовал «Танковый биатлон – 2018»

    Алабино, 28 июля. На подмосковном полигоне «Алабино» стартовал «Танковый биатлон – 2018». Состязание проходит в рамках международных армейских игр «АрМИ-2018». Поболеть за российскую сборную прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    По словам организаторов, в первый день соревнований состоятся два заезда в дисциплине «Индивидуальная гонка». Команды должны из штатного вооружения быстро и точно поразить стрелка с РПГ, расчет ПТРК, танк и вертолет. Кроме того, экипажи танков преодолеют гребенку, колейный мост, противотанковый ров, минное поле, эскарп и другие испытания на самой трассе.

    По результатам жеребьевки выбраны участники первого заезда. Первыми в бой отправятся экипажи из Уганды, Кувейта, Китая и Казахстана. Во втором заезде посостязаются команды Индии, Азербайджана, ЮАР и Зимбабве.

    Напомним, международные армейские игры открылись в подмосковном парке «Патриот» 28 июля. Участие в соревнованиях принимают около 200 команд из 32 стран мира.

    Автор: Софья Куликова
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