Вестибюли трех станций московского метрополитена закрыли на ремонт

Москва, 28 июля. Вестибюли станций «Люблино», «Новогиреево» и «Третьяковская» закрыли на ремонт с 27 июля. Ремонт продлится до утра 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

С 22.00 27 июля на вход и выход закрыт южный вестибюль станции «Люблино». Попасть на платформы станции можно через северный вестибюль.

Восточный вестибюль станции «Новогиреево» закрыт с 23.00 27 июля до 30 июля. Пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции.

Также с 22.00 27 июля закрыт вестибюль станции метро «Третьяковская» и прилегающие подземные переходы. Попасть на «Третьяковскую» можно через вестибюль станции «Новокузнецкая».

Для проведения ремонта выбрали поздний вечер пятницы и выходные дни, когда поток пассажиров минимальный. Станции возобновят работу с открытия 30 июля.