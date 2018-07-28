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В Москве запустили ежедневные автобусные рейсы в Курск
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    В Москве запустили ежедневные автобусные рейсы в Курск

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    В Москве запустили ежедневные автобусные рейсы в Курск

    Москва, 28 июля. Ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Курск будут отправляться с автостанции «Варшавская». Первый автобус выехал в Курск 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

    «С 27 июля перевозчик «ИП Свинарева И.А.» открывает продажу билетов на рейс по маршруту Москва-Курск отправлением ежедневно в 21.45 с автостанции «Варшавская», — говорится в сообщении Мосгортранса.

    Стоимость билета для взрослого человека составит 1 тысячу рублей, для ребенка до 12 лет – 500 рублей. Провезти багаж можно за дополнительные 100 рублей.

    Автор: Софья Куликова
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