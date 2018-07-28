В Москве запустили ежедневные автобусные рейсы в Курск

Москва, 28 июля. Ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Курск будут отправляться с автостанции «Варшавская». Первый автобус выехал в Курск 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

«С 27 июля перевозчик «ИП Свинарева И.А.» открывает продажу билетов на рейс по маршруту Москва-Курск отправлением ежедневно в 21.45 с автостанции «Варшавская», — говорится в сообщении Мосгортранса.

Стоимость билета для взрослого человека составит 1 тысячу рублей, для ребенка до 12 лет – 500 рублей. Провезти багаж можно за дополнительные 100 рублей.