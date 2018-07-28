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Более 12 млн квадратных метров асфальта заменили в Москве с начала года
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    Более 12 млн квадратных метров асфальта заменили в Москве с начала года

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    Более 12 млн квадратных метров асфальта заменили в Москве с начала года

    Москва, 28 июля. В столице с начала 2018 года заменили порядка 12 млн квадратных метров асфальтового покрытия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

    «Работы в этом году имеют очень сжатый график, потому что в период проведения чемпионата мира по футболу на ряде объектов, которые были расположены близко с местами досуговых и спортивных мероприятий, мы работы приостановили», — рассказал Бирюков.

    По словам заммэра Москвы, на данный момент развернулись крупномасштабные работы не только на улицах города, но и во внутриквартальных проездах. Планируется, что за 2018 год отремонтируют около 20 млн квадратных метров асфальта.

    Автор: Софья Куликова
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