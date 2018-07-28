Фестиваль Италии проходит в столичном саду «Эрмитаж»

Москва, 28 июля. Большой фестиваль Италии проходит в эти выходные, 28 и 29 июля, в столичном саду «Эрмитаж». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В эти выходные в саду «Эрмитаж» проходит Большой фестиваль Италии. Сад разделен на несколько зон: сельская Италия, искусство, лекторий, национальная кухня, концертная зона», — рассказал градоначальник.

Вход в «Эрмитаж» свободный. Гости фестиваля смогут услышать оперные арии на итальянском языке, а также современную музыку Италии. В рамках фестиваля пройдут лекции по истории архитектуры и искусства в эпоху Возрождения. Также для любителей итальянского языка на территории фестиваля проходят разговорные клубы и мастер-классы.

Посетители смогут попробовать себя в роли давильщика винограда. Самые успешные давильщики получат призы. Кроме того, в фудкортее итальянские повара приготовят традиционные блюда.