Центр «Мои документы» откроет филиалы в подмосковных СНТ

Москва, 28 июля. Филиалы столичного центра «Мои документы» открылись на территории загородных садоводческих некоммерческих товариществ в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба центров.

Филиалы на территории СНТ будут оказывать самые востребованные государственные услуги для дачников. Также отдыхающие смогут выбрать удобный участок для голосования на выборах мэра Москвы.

«Информирование жителей о выборах мэра Москвы развернуто как в Москве в рамках поквартирных обходов, так и за пределами города — на дачных участках. Для этого сформирована группа из 4 тыс. сотрудников», — говорится в сообщении.

Офисы центра «Мои документы» работают с четверга по воскресенье с 10.00 до 14.00. Дачники могут оформить социальную карту, решить вопросы по расчетам коммунальных платежей, получить сведения о недвижимости, оформить пенсионное свидетельство, оформить парковочное разрешение, узнать о налогах и льготах, проверить задолженности и получить квитанцию для оплаты и многое другое.