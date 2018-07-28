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Москвичей ожидает самый жаркий день в году
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    Москвичей ожидает самый жаркий день в году

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    Москвичей ожидает самый жаркий день в году

    Москва, 28 июля. В субботу 28 июля воздух в столице прогреется до +31 градуса. По данным синоптиков, 28 июля может стать самым жарким днем в текущем году.

    В столице ожидается северо-восточный ветер 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 751 миллиметров ртутного столба.

    Днем ожидается облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь, а в некоторых районах столицы пройдут грозы. Температура в столице превысит норму на 6-7 градусов. В Подмосковье столбик термометра покажет +32 градуса.

    Автор: Софья Куликова
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