Москвичей ожидает самый жаркий день в году

Москва, 28 июля. В субботу 28 июля воздух в столице прогреется до +31 градуса. По данным синоптиков, 28 июля может стать самым жарким днем в текущем году.

В столице ожидается северо-восточный ветер 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 751 миллиметров ртутного столба.

Днем ожидается облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь, а в некоторых районах столицы пройдут грозы. Температура в столице превысит норму на 6-7 градусов. В Подмосковье столбик термометра покажет +32 градуса.