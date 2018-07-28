В Москве открыли около 400 парков за последние восемь лет

Москва, 28 июля. Почти 400 новых парков были открыты в столице за последние восемь лет. Еще около 80 появятся в текущем году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За последние 8 лет в Москве появилось уже дополнительно к тому, что было в 2010 году, примерно 400 парков, плюс 80 парков этого года», — рассказал Бирюков.

Также Бирюков отметил, что в этом году в эксплуатацию примут парк технических видов спорта в Печатниках. Планируется, что парк будет сдан в сентябре. На территории парка откроются трасса для дрифта и плоскостной парковки, четыре кольцевые трассы, а также трек для картинга, трассы для мотокросса и велокросса.

Для любителей более спокойного отдыха в парке обустроят велодорожки, тропинки для скандинавской ходьбы и бега.