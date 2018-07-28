Почти 200 команд примут участие в международных армейских играх в Подмосковье

Московская область, 28 июля. Участие в международных армейских играх «АрМИ-2018» примут почти 200 команд из 32 стран мира. Соревнования пройдут в подмосковном парке культуры и отдыха вооруженных сил РФ «Патриот».

Посостязаться в ловкости и выносливости прибыли военнослужащие из 32 стран мира, кроме того, 17 стран направили своих наблюдателей. Команды из Алжира, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана, Судана и Филиппин впервые принимают участие в соревнованиях.

Самые представительные команды прибыли из Китая, Ирана, Казахстана и Белоруссии. Военнослужащие из Китая примут участие в 22 состязаниях, из Ирана и Казахстана – в 17, а из Белоруссии – в 16. Российские военнослужащие продемонстрируют свои умения в 27 конкурсах.

Самым популярным конкурсом оказался «Танковый биатлон»: участие в состязании примут 23 команды. Конкурс пройдет на полигоне «Алабино» Московской области. Всего участие в «АрМИ-2018» принимают более 5 тысяч человек.