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Почти 200 команд примут участие в международных армейских играх в Подмосковье
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    Почти 200 команд примут участие в международных армейских играх в Подмосковье

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    Почти 200 команд примут участие в международных армейских играх в Подмосковье

    Московская область, 28 июля. Участие в международных армейских играх «АрМИ-2018» примут почти 200 команд из 32 стран мира. Соревнования пройдут в подмосковном парке культуры и отдыха вооруженных сил РФ «Патриот».

    Посостязаться в ловкости и выносливости прибыли военнослужащие из 32 стран мира, кроме того, 17 стран направили своих наблюдателей. Команды из Алжира, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана, Судана и Филиппин впервые принимают участие в соревнованиях.

    Самые представительные команды прибыли из Китая, Ирана, Казахстана и Белоруссии. Военнослужащие из Китая примут участие в 22 состязаниях, из Ирана и Казахстана – в 17, а из Белоруссии – в 16. Российские военнослужащие продемонстрируют свои умения в 27 конкурсах.

    Самым популярным конкурсом оказался «Танковый биатлон»: участие в состязании примут 23 команды. Конкурс пройдет на полигоне «Алабино» Московской области. Всего участие в «АрМИ-2018» принимают более 5 тысяч человек.

    Автор: Софья Куликова
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