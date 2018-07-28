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Патриарх Кирилл возглавил литургию в честь 1030-летия Крещения Руси в Москве
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Путин принимает участие в праздновании 1030-летия крещения Руси
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    Патриарх Кирилл возглавил литургию в честь 1030-летия Крещения Руси в Москве

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    Патриарх Кирилл возглавил литургию в честь 1030-летия Крещения Руси в Москве

    Москва, 28 июля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал в Москве на Соборной площади  торжественное богослужение в часть 1030-летия Крещения Руси. У православных этот день известен как день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

    Вместе с ним на богослужении присутствуют патриарх Александрийский и всея Африки Феодор и представители делегаций других Поместных православных церквей мира: Грузинской, Сербской, Болгарской, Польской и Иерусалимской.

    Отметим, что Соборная площадь полностью заполнена. Шесть тысяч человек из храмов Москвы, Подмосковья и других городов приехали  литургию.

    После ее окончания верующие совершат Крестный ход к памятнику Владимиру на Боровицком холме. Также возле него пройдет молебен.

    Автор: Денис Коробейников
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