Патриарх Кирилл возглавил литургию в честь 1030-летия Крещения Руси в Москве

Москва, 28 июля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал в Москве на Соборной площади торжественное богослужение в часть 1030-летия Крещения Руси. У православных этот день известен как день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Вместе с ним на богослужении присутствуют патриарх Александрийский и всея Африки Феодор и представители делегаций других Поместных православных церквей мира: Грузинской, Сербской, Болгарской, Польской и Иерусалимской.

Отметим, что Соборная площадь полностью заполнена. Шесть тысяч человек из храмов Москвы, Подмосковья и других городов приехали литургию.

После ее окончания верующие совершат Крестный ход к памятнику Владимиру на Боровицком холме. Также возле него пройдет молебен.