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Общество
Почти тонну радиоактивных грибов и ягод не пустили к продаже в Москве
Общество
Почти тонну радиоактивных грибов и ягод не пустили к продаже в Москве
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    Почти тонну радиоактивных грибов и ягод не пустили к продаже в Москве

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    Почти тонну радиоактивных грибов и ягод не пустили к продаже в Москве

    Москва, 27 июля. Городская ветеринарная лаборатория «Мосветобъединение» обнаружила превышение нормы содержания радионуклида цезия-137 в 858 кг грибов и ягод с начала года, сообщает пресс-служба столичного комитета ветеринарии.

    Большинство радиоактивных ягод обнаружили в 24 партиях черники весом 688 кг, одной партии брусники весом в шесть кг и двух партиях грибов (164 кг). Отмечается, что чаще всего радионуклиды выявлялись в продукции из Белоруссии, в меньшей степени — из российских регионов.

    Как сообщает телеканал «360», в прошлом году за это время были сняты с продажи всего 370 кг радиоактивных ягод и грибов.

    Цезий-137 накапливается в растениях и грибах и быстро всасывается в кишечнике, скапливаясь в мышцах, почках, сердце, легких и печени. 

    Автор: Олеся Волкова
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