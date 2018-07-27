Почти тонну радиоактивных грибов и ягод не пустили к продаже в Москве

Москва, 27 июля. Городская ветеринарная лаборатория «Мосветобъединение» обнаружила превышение нормы содержания радионуклида цезия-137 в 858 кг грибов и ягод с начала года, сообщает пресс-служба столичного комитета ветеринарии.

Большинство радиоактивных ягод обнаружили в 24 партиях черники весом 688 кг, одной партии брусники весом в шесть кг и двух партиях грибов (164 кг). Отмечается, что чаще всего радионуклиды выявлялись в продукции из Белоруссии, в меньшей степени — из российских регионов.

Как сообщает телеканал «360», в прошлом году за это время были сняты с продажи всего 370 кг радиоактивных ягод и грибов.

Цезий-137 накапливается в растениях и грибах и быстро всасывается в кишечнике, скапливаясь в мышцах, почках, сердце, легких и печени.