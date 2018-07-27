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Общество
Участники ралли «Шелковый путь-2018» финишировали на Красной площади
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    Участники ралли «Шелковый путь-2018» финишировали на Красной площади

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    Участники ралли «Шелковый путь-2018» финишировали на Красной площади

    Москва, 27 июля. На Красной площади финишировали участники ралли «Шелковый путь-2018». Как сообщает корреспондент ФАН, после восьми этапов грузовики и внедорожники прибыли в столицу, чтобы подвести итоги заезда. Участники заезда стартовали в Астрахани и преодолели 3,5 тысячи километров.

    Ралли «Шелковый путь» — ежегодное международное соревнование. Благодаря ему происходит укрепление отношений между Китаем, Казахстаном и Россией на древнем шелковом пути. Следующий этап ралли состоится в Китае.

    Один из самых необычных грузовиков у команды «КамАЗ мастер»: агрегат полностью газовый, а это значит, что автомобиль, работая на природном газе, приносит минимум вреда экологии. Главный пилот Сергей Куприянов говорит, что КамАЗ изначально ездил на пропан-бутане, теперь — на метане. Это позволяется ему быть не только экологичнее, но и маневреннее.

    Участники ралли «Шелковый путь-2018» финишировали на Красной площади

    Участники ралли «Шелковый путь-2018» финишировали на Красной площади

    Участники ралли «Шелковый путь-2018» финишировали на Красной площади

    Автор: Татьяна Костянова
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