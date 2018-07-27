Нападение на сотрудника полиции у посольства Словакии в Москве попало на видео

Москва, 27 июля. Неизвестный с ножом напал на сотрудника правоохранительных органов около посольства Словакии в Москве.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел на улице Юлиуса Фучика. К полицейскому подошел неизвестный мужчина и нанес ножевые ранения в район головы и шеи. После этого преступник скрылся с места происшествия в сторону метро.

Полицейского срочно госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

Московская полиция ввела план «Перехват», направленный на розыск преступника, однако его пока не удалось задержать.