Зону отдыха «Тропарево» в Москве открыли для купания

Москва, 27 июля. Роспотребнадзор разрешил купаться в зоне отдыха «Тропарево». Экспертиза воды показала, что купание в водоеме безопасно для жизни. Информация об этом появилась на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«В связи с получением удовлетворительных результатов исследований воды по микробиологическим показателям в водоеме зона отдыха «Тропарево» открыта для купания», — сказано в сообщении.

Ранее в зонах отдыха «Тропарево» и «Левобережный» временно запретили купание из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям требуемым нормам.

На данный момент функционируют семь зон, где купание разрешено: озеро Черное, Большой городской пруд и Школьное озеро в Зеленограде, также Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 в СЗАО, Мещерское озеро на западе столицы и Белое озеро на востоке.