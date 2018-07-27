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Общество
Зону отдыха «Тропарево» в Москве открыли для купания
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    Зону отдыха «Тропарево» в Москве открыли для купания

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    Зону отдыха «Тропарево» в Москве открыли для купания

    Москва, 27 июля. Роспотребнадзор разрешил купаться в зоне отдыха «Тропарево». Экспертиза воды показала, что купание в водоеме безопасно для жизни. Информация об этом появилась на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

     «В связи с получением удовлетворительных результатов исследований воды по микробиологическим показателям в водоеме зона отдыха «Тропарево» открыта для купания», — сказано в сообщении.

    Ранее в зонах отдыха «Тропарево» и «Левобережный» временно запретили купание из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям требуемым нормам.

    На данный момент функционируют семь зон, где купание разрешено: озеро Черное, Большой городской пруд и Школьное озеро в Зеленограде, также Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 в СЗАО, Мещерское озеро на западе столицы и Белое озеро на востоке.

    Автор: Софья Куликова
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