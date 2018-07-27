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Общество
Визитная карточка России: Москва за 7 лет изменилась до неузнаваемости
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    Визитная карточка России: Москва за 7 лет изменилась до неузнаваемости

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    Визитная карточка России: Москва за 7 лет изменилась до неузнаваемости

    Москва, 27 июля. Москвичи и гости российской столицы говорят, что Москва, которая является визитной карточкой России, переживает период Возрождения: за семь лет город изменился до неузнаваемости. 

    С тех пор, как Сергей Собянин был назначен на пост столичного мэра, Москва стала обретать новый облик. При этом участие в переменах города активно принимают и сами москвичи: они голосуют за те или иные проекты благоустройства на сайте мэрии и через мобильное приложение «Активный гражданин».

    За семь лет в Москве появилось 200 новых парков на месте пустырей и заброшенных территорий. Еще около 130 зеленых территорий и парков были реконструированы и облагорожены. 

    Значительные изменения коснулись московских улиц. Так, более 50 улиц обрели совершенно новый облик, при этом тротуары стали шире, прибавилось и пешеходных зон. Везде появились лавочки и фонари, отреставрированы исторические фасады зданий, высажены тысячи деревьев, в том числе дубы и вязы. Тверской улице была «возвращена» липовая аллея, которую вырубили в 90-х годах.

    По программе мэрии «Развитие городской среды» в городе разбивают цветники, прокладывают тропинки и освещение, обновляют газоны, появляются новые места отдыха.

    За последние несколько лет во дворах города появилось 290 комфортных прогулочных зон, 174 детских и 208 спортивных площадок, передает издание «Политэксперт». 

    Визитная карточка России: Москва за 7 лет изменилась до неузнаваемости

    Напомним, накануне Собянин сообщил о скором открытии Московского государственного музыкального театра.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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