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Названы любимые развлечения жителей Москвы           
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    Названы любимые развлечения жителей Москвы           

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    Названы любимые развлечения жителей Москвы           

    Москва, 27 июля. Эксперты выяснили, как москвичи предпочитают проводить свой досуг. Оказалось, что горожане посещают культурные и развлекательные мероприятия около шести раз в год.

    По данным исследовательского холдинга «Ромир», больше всего жители столицы тратят на театры и музеи – 33% от общего числа потраченных средств. На втором месте в рейтинге любимых развлечений расположились кинотеатры. На поход в кино москвичи потратили 27%.

    Третье место в рейтинге занимают квесты, тиры, пейнтбол и картинг – 10% от общего расхода. Не так популярны в столице игровые комнаты для детей, на них тратят 8%, а на парки аттракционов около 7%.

    В цирке жители столицы оставляют 4% от общих трат, 3% тратят на зоопарки и экскурсии, а аквапарки и боулинг обходятся в 2% от общих затрат, и 1% потраченных средств приходится на компьютерные клубы и бильярд.

    Автор: Софья Куликова
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