Названы любимые развлечения жителей Москвы           

Москва, 27 июля. Эксперты выяснили, как москвичи предпочитают проводить свой досуг. Оказалось, что горожане посещают культурные и развлекательные мероприятия около шести раз в год.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», больше всего жители столицы тратят на театры и музеи – 33% от общего числа потраченных средств. На втором месте в рейтинге любимых развлечений расположились кинотеатры. На поход в кино москвичи потратили 27%.

Третье место в рейтинге занимают квесты, тиры, пейнтбол и картинг – 10% от общего расхода. Не так популярны в столице игровые комнаты для детей, на них тратят 8%, а на парки аттракционов около 7%.

В цирке жители столицы оставляют 4% от общих трат, 3% тратят на зоопарки и экскурсии, а аквапарки и боулинг обходятся в 2% от общих затрат, и 1% потраченных средств приходится на компьютерные клубы и бильярд.