Настоящий прорыв: Михаил Турецкий оценил уровень жизни в Москве

В столице началось строительство четырех надземных пешеходных переходов через Московское центральное кольцо. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Подобные конструкции строят не только в районе МЦК, но и в других частях города. Так, одна из них появится на севере столицы, чтобы соединить улицу Михалковскую с проездом Черепановых. Другая — на северо-востоке. Здесь переход будет пролегать через проспект Мира.

О том, что столица преображается на глазах, в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал народный артист России, основатель и продюсер коллектива «Хор Турецкого» Михаил Турецкий. По его словам, сегодня Москва — визитная карточка России, которой гордятся все жители страны.

«Я в Москве родился и помню все этапы, которые проходил город, обновляясь, — говорит артист. — Последние пять-семь лет — это настоящий прорыв. Душа радуется. Уже не стыдно в те моменты, когда Москву сравнивают с Санкт-Петербургом. Еще 15-20 лет назад иностранцам советовали побывать только в Северной столице. Но теперь и Москва является украшением нашей страны и главным предметом гордости всех россиян.

В Москве постоянно стараются сделать жизнь лучше: создают новые парки, скверы, строят дороги, транспортные развязки, приводят в порядок дома и дворы, наводят красоту на улицах. Город меняется на глазах. Я очень часто езжу по миру, бываю в разных городах и могу сравнить — Москва выглядит очень достойно. Работа по обновлению города идет планомерно и очень качественно. И я этому рад. Я считаю, что столица сегодня может ответить на запросы любого. В Москве есть все».

О том, что российскую столицу приводят в порядок по последнему слову техники, говорит строительство нового футбольного поля на востоке города. Оно будет с подогревом и прозрачной крышей. За безопасностью здесь будут следить роботы-пожарные, установленные по периметру.

Новый объект войдет в состав спорткомплекса, в котором также будут располагаться тренажерный зал, медицинский кабинет, раздевалки, душевые, комната отдыха, учебный класс и кафе.