Московский парк «Зарядье» номинирован на архитектурную премию Dezeen Awards

Москва, 27 июля. Столичный парк «Зарядье» вошел в список номинантов на почетную архитектурную премию онлайн-журнала Dezeen. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

В рамках премии ежегодно награждают лучшие проекты в сфере архитектуры, дизайна и интерьера по всему миру. Парк «Зарядье» попал в номинацию в категории «Общественное и культурное строительство».

Всего на участие в конкурсе подано более 3,5 тысяч заявок. Победителей огласят 27 ноября на церемонии в Лондоне.

Ранее стало известно, что в Москве началось строительство четырех надземных переходов через МЦК.