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Губернатор Подмосковья анонсировал проведение Кубка Акинфеева по футболу
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    Губернатор Подмосковья анонсировал проведение Кубка Акинфеева по футболу

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    Губернатор Подмосковья анонсировал проведение Кубка Акинфеева по футболу

    Бронницы, 27 июля. Турнир для начинающих футболистов имени российского спортсмена и вратаря Игоря Акинфеева пройдет в Подмосковье. Об этом заявил губернатор Московской области.

    Глава Подмосковья совместно с полпредом президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорем Щеголевым посетил тренировочную базу юных футболистов в городе Бронницы в столичной области, где рассказал о планах проведения Кубка Акинфеева по футболу.

    «Мы решили провести такой футбольный турнир для начинающих футболистов. И сделать его традиционным», — сказал Воробьев.

    Губернатор добавил, что в области есть прекрасные футбольные поля, которые станут отличным инструментом для развития данного вида спорта, передает телеканал «360».

     

     

    В свою очередь полпред президента в ЦФО добавил, что, не успела «остыть дорога за уезжающими футболистами» после чемпионата мира, как на поле выходит подрастающее поколение. Щеголев напомнил слова главы России Владимира Путина о том, что спортивные объекты должны приносить радость и пользу юным спортсменам.

    Отмечается, что в наследство от ЧМ-2018 подрастающим футболистам досталось 11 тренировочных баз. Все это, полагают в области, поможет развитию спорта среди молодежи.

    Ранее российский лидер отметил, что спорт в стране находится на подъеме, а массовые спортивные мероприятия стали хорошей традицией и той инициативой, что объединяет людей по всей России.

    Автор: Екатерина Кухарева
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