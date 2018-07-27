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Строительство четырех новых переходов через МЦК началось в Москве
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    Строительство четырех новых переходов через МЦК началось в Москве

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    Строительство четырех новых переходов через МЦК началось в Москве

    Москва, 27 июля. В столице началось строительство четырех новых пешеходных переходов через Московское центральное кольцо. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

    «По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, началось строительство четырех внеуличных пешеходных переходов через МЦК», — заявил глава департамента Андрей Бочкарев.

    По данным пресс-службы, подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций ведутся также в надземном переходе между улицей Врубеля и 1-м Волоколамским проспектом на границе САО и СЗАО. В САО началось строительство пешеходного перехода, который соединит улицу Михалковскую и проезд Черепановых.

    На северо-востоке столицы завершается устройство опор надземного перехода через проспект Мира. В ВАО на данный момент возводят опоры для надземного перехода на улице Пермская.

    По словам Бочкарева, еще три надземных перехода находятся в стадии проектирования. Их строительство начнется в ближайшее время.

    Автор: Софья Куликова
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