Строительство четырех новых переходов через МЦК началось в Москве

Москва, 27 июля. В столице началось строительство четырех новых пешеходных переходов через Московское центральное кольцо. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, началось строительство четырех внеуличных пешеходных переходов через МЦК», — заявил глава департамента Андрей Бочкарев.

По данным пресс-службы, подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций ведутся также в надземном переходе между улицей Врубеля и 1-м Волоколамским проспектом на границе САО и СЗАО. В САО началось строительство пешеходного перехода, который соединит улицу Михалковскую и проезд Черепановых.

На северо-востоке столицы завершается устройство опор надземного перехода через проспект Мира. В ВАО на данный момент возводят опоры для надземного перехода на улице Пермская.

По словам Бочкарева, еще три надземных перехода находятся в стадии проектирования. Их строительство начнется в ближайшее время.