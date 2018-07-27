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Москвичей предупредили о пробках из-за дождя и дачников
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    Москвичей предупредили о пробках из-за дождя и дачников

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    Москвичей предупредили о пробках из-за дождя и дачников

    Москва, 27 июля. ЦОДД предупреждает о возможных заторах на вылетных магистралях по направлению в Московскую область. Поток дачников и дожди в разных районах города могут спровоцировать пробки. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

    «Вечерний час пик будет значительно растянут во времени: затруднения начнутся около 15.00 и будут продолжаться до 21.00 — 22.00», — говорится в сообщении.

    Также кратковременные дожди могут снизить среднюю скорость движения автомобильного потока и привести к росту числа небольших ДТП.

    Заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице.

    Автор: Софья Куликова
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