Москвичей предупредили о пробках из-за дождя и дачников

Москва, 27 июля. ЦОДД предупреждает о возможных заторах на вылетных магистралях по направлению в Московскую область. Поток дачников и дожди в разных районах города могут спровоцировать пробки. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

«Вечерний час пик будет значительно растянут во времени: затруднения начнутся около 15.00 и будут продолжаться до 21.00 — 22.00», — говорится в сообщении.

Также кратковременные дожди могут снизить среднюю скорость движения автомобильного потока и привести к росту числа небольших ДТП.

Заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице.