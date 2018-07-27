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Разворотный тоннель и переход открыли на Калужском шоссе в Москве
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    Разворотный тоннель и переход открыли на Калужском шоссе в Москве

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    Разворотный тоннель и переход открыли на Калужском шоссе в Москве

    Москва, 27 июля. Состоялось открытие разворотного тоннеля и надземного пешеходного перехода на Калужском шоссе. Информация об этом появилась на портале мэра Москвы.

    «Сегодня запускается один из объектов Калужского шоссе — это тоннель, который сделает более комфортным проезд между деревнями Мамыри и Сосенки. 36 маршрутов наземного городского транспорта ускорят свое движение на 10–15 процентов», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин

    Согласно проекту реконструкции, Калужское шоссе расширится до четырех полос в каждом направлении, что сделает движение транспорта комфортным и безопасным. Кроме того, обход населенных пунктов благоприятно скажется на экологии.

    Строительство тоннеля длиной 662 метра позволит выполнять разворот в сторону Москвы, а надземный переход позволит безопасно пересекать шоссе.

    Автор: Софья Куликова
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