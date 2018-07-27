МЧС распространило экстренное предупреждение о надвигающейся на Москву жаре

Москва, 27 июля. МЧС России в пятницу распространило экстренное сообщение о надвигающейся на Москву жаре.

По прогнозу синоптиков, воздух в российской столице в пятницу прогреется до 28-30 градусов по Цельсию. Спасатели советуют жителям и гостям города в этот день по возможности не выходить на улицу, иметь при себе бутылку с негазированной водой, воздержаться от употребления жирной, острой и тяжелой пищи, а также носить головной убор и одежду светлых тонов, пишет «Свободная пресса».

Несмотря на жаркую погоду, днем в Москве ожидается облачность. Местами пройдут дожди, а скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. В ночь с пятницы на субботу столбик термометра опустится до 20-22 градусов.

Как сообщает «Вечерняя Москва», 27 июля может стать самым жарким днем недели. По информации центра погоды «Фобос», температура воздуха в этот день может преодолеть отметку в 30 градусов.