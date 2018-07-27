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Названа стоимость элитного жилья рядом со съемочной площадкой «Дома-2»
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    Названа стоимость элитного жилья рядом со съемочной площадкой «Дома-2»

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    Названа стоимость элитного жилья рядом со съемочной площадкой «Дома-2»

    Москва, 27 июля. Стала известна стоимость жилья в элитных поселках, рядом с которыми снимают телешоу «Дом-2».

    В близлежащих окрестностях находятся коттеджные поселки «Летняя роща», «Антоновка», «Барская поляна», «Газовик» и деревня Зименки. В продаже находятся около 100 домов от частных лиц и застройщиков.

    Самый дешевый участок с домом можно приобрести в Зименках. А самое дорогое предложение —резиденция в «Летово -1» с общей площадью 2,7 тысяч квадратов, сообщает Ura.Ru. Стоимость домов варьируется от 5,6 до 346 миллионов рублей.

    Кроме того, в одном из элитных поселков — «Летовой роще» продается с десяток домовладений со средней ценой от 50 до 150 миллионов рублей. Он вошел в список 40 самых дорогих поселков Москвы и Подмосковья в 2016 году.

    Отметим, что ранее власти Москвы сообщили о намерениях снести съемочную площадку телепроекта. На ее месте должна будет пройти автодорога из Саларьево в Марьино. В социальных сетях порадовались предстоящему сносу телеплощадки.

    Автор: Денис Коробейников
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