Меню
Общество
Тематический трамвай напомнит москвичам о необходимости оплачивать проезд
Политика
Глава Руанды рассказал об общем интересе стран Африки и БРИКС
Следующая новость
Загрузка...

    Тематический трамвай напомнит москвичам о необходимости оплачивать проезд

    38

    Тематический трамвай напомнит москвичам о необходимости оплачивать проезд

    Москва, 27 июля. Тематический трамвай напомнит горожанам о необходимости оплаты проезда и преимуществах безтурникетной системы. Трамвай будет курсировать по маршруту «А» в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Мосгортранса» Кирилла Кислякова.

    «На старейшем трамвайном маршруте «А» начал перевозить пассажиров трамвай, который призван напомнить о необходимости оплачивать проезд в наземном транспорте и преимуществах бестурникетной системы», — рассказал Кисляков.

    С внешней стороны на трамвае размещен хештег #лидируйивалидируй и изображена транспортная карта «Тройка». Также внутри трамвая содержится информация о преимуществах безтурникетной системы, которая экономит время, не занимает место и позволяет пассажирам входить во все двери транспорта. По словам Кислякова, это должно мотивировать москвичей платить за проезд.

    Всего будет запущено 12 таких трамваев, которые будут курсировать в центре столицы. Транспорт будет оборудован валидаторами для оплаты проезда.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.