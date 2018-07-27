Тематический трамвай напомнит москвичам о необходимости оплачивать проезд

Москва, 27 июля. Тематический трамвай напомнит горожанам о необходимости оплаты проезда и преимуществах безтурникетной системы. Трамвай будет курсировать по маршруту «А» в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Мосгортранса» Кирилла Кислякова.

«На старейшем трамвайном маршруте «А» начал перевозить пассажиров трамвай, который призван напомнить о необходимости оплачивать проезд в наземном транспорте и преимуществах бестурникетной системы», — рассказал Кисляков.

С внешней стороны на трамвае размещен хештег #лидируйивалидируй и изображена транспортная карта «Тройка». Также внутри трамвая содержится информация о преимуществах безтурникетной системы, которая экономит время, не занимает место и позволяет пассажирам входить во все двери транспорта. По словам Кислякова, это должно мотивировать москвичей платить за проезд.

Всего будет запущено 12 таких трамваев, которые будут курсировать в центре столицы. Транспорт будет оборудован валидаторами для оплаты проезда.