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Владельцы электромобилей в Москве не смогут пользоваться станциями зарядки для электробусов
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    Владельцы электромобилей в Москве не смогут пользоваться станциями зарядки для электробусов

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    Владельцы электромобилей в Москве не смогут пользоваться станциями зарядки для электробусов

    Москва, 27 июля. Владельцы электромобилей не смогут пользоваться станциями зарядки электробусов. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

    По словам Пронина, зарядка для электробусов представляет собой специфичную конструкцию, которая не предназначена для обычных электромобилей.

    «Это достаточно большая конструктивная опора, которая представляет из себя высокую башню с токоприемником, и с транспортного средства поднимается специальное устройство, через которое оно заряжается, то есть это технологически немного разные вещи», — рассказал Дмитрий Пронин.

    Ранее стало известно, что новые электробусы выйдут на линию в сентябре текущего года. Они на 10% дешевле в эксплуатации троллейбусов.

    Автор: Софья Куликова
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