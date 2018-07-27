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«Стрижепад» в столице продлится до конца июля
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    «Стрижепад» в столице продлится до конца июля

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    «Стрижепад» в столице продлится до конца июля

    Москва, 27 июля. Массовое выпадение птенцов из гнезд вызвано увеличением популяции стрижей в Москве. «Стрижепад» в столице продлится до конца июля. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГПБУ «Мосприрода».

    «В природе у большинства птиц определенный процент птенцов погибает по естественным причинам. В благоприятный год для размножения черного стрижа можно наблюдать массовое выпадение птенцов — это свидетельствует о том, что успех выведения птенцов у стрижей — высокий», — рассказал собеседник агентства.

    Также в Мосприроде отметили, что при обнаружении птенца черного стрижа на земле его необходимо отнести в центр передержки животных в орнитарии в «Сокольниках» или в клинике «Зеленый попугай». Птицу нельзя брать в руки, однако для транспортировки можно использовать коробку или шершавую поверхность.

    При обнаружении взрослой птицы на земле, которая уже способна летать, необходимо также помочь ей взлететь. Так как стрижи не приспособлены к перемещению по вертикальной поверхности, птица не может взлететь с земли. Необходимо взять предмет, за который птица может зацепиться, и поднять в воздух, но не подбрасывать.

    Автор: Софья Куликова
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