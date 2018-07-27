Центральные улицы Москвы перекроют из-за ночного велопарада

Москва, 27 июля. Движение в центре Москвы ограничат вечером 4 августа из-за проведения ночного велопарада. Движение будут восстанавливать постепенно по мере проезда колонны велосипедистов. Информация об этом появилась на портал мэра Москвы.

В 22.30 4 августа движение ограничат на Суворовской площади, Самотечной и Садовой-Самотечной улицах, Цветном, Петровском, Страстном, Тверском и Никитском бульварах, Новом Арбате, Хамовническом Вале, Моховой, Охотном Ряду и Театральном проезде. Также будут перекрыты Смоленская, Ростовская, Саввинская, Новодевичья, Фрунзенская, Пречистенская и Кремлевская набережные, Новая и Старая площади, Варварка, Большой Москворецкий мост, Болотная улица и Болотная площадь.

Колонна велосипедистов стартует в 23.00 с Суворовской площади и проедет 20 километров до Болотной площади.