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Центральные улицы Москвы перекроют из-за ночного велопарада
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    Центральные улицы Москвы перекроют из-за ночного велопарада

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    Центральные улицы Москвы перекроют из-за ночного велопарада

    Москва, 27 июля. Движение в центре Москвы ограничат вечером 4 августа из-за проведения ночного велопарада. Движение будут восстанавливать постепенно по мере проезда колонны велосипедистов. Информация об этом появилась на портал мэра Москвы.

    В 22.30 4 августа движение ограничат на Суворовской площади, Самотечной и Садовой-Самотечной улицах, Цветном, Петровском, Страстном, Тверском и Никитском бульварах, Новом Арбате, Хамовническом Вале, Моховой, Охотном Ряду и Театральном проезде. Также будут перекрыты Смоленская, Ростовская, Саввинская, Новодевичья, Фрунзенская, Пречистенская и Кремлевская набережные, Новая и Старая площади, Варварка, Большой Москворецкий мост, Болотная улица и Болотная площадь.

    Колонна велосипедистов стартует в 23.00 с Суворовской площади и проедет 20 километров до Болотной площади.

    Автор: Софья Куликова
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