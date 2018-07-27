Северный вестибюль станции столичного метро «Каховская» закрыли на ремонт

Москва, 27 июля. Северный вестибюль станции метро «Каховская» с выходом на Азовскую улицу закрылся на ремонт до 3 августа. Информация об этом появилась на официальном сайте Московского метрополитена.

На станции пройдут ремонтные работы, в ходе которых восстановят лестницу, ведущую с платформы в вестибюль станции. Старые ступени будут демонтированы и заменены на новые. Специалисты будут работать круглосуточно, чтобы в срок закончить ремонт. Подобные работы уже были проведены в южном вестибюле станции.

Выход со станции будет осуществляться через южный вестибюль или станцию «Севастопольскую». В период ремонта на станции будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут сориентироваться заблудившимся пассажирам.