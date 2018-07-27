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Северный вестибюль станции столичного метро «Каховская» закрыли на ремонт
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    Северный вестибюль станции столичного метро «Каховская» закрыли на ремонт

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    Северный вестибюль станции столичного метро «Каховская» закрыли на ремонт

    Москва, 27 июля. Северный вестибюль станции метро «Каховская» с выходом на Азовскую улицу закрылся на ремонт до 3 августа. Информация об этом появилась на официальном сайте Московского метрополитена.

    На станции пройдут ремонтные работы, в ходе которых восстановят лестницу, ведущую с платформы в вестибюль станции. Старые ступени будут демонтированы и заменены на новые. Специалисты будут работать круглосуточно, чтобы в срок закончить ремонт. Подобные работы уже были проведены в южном вестибюле станции.

    Выход со станции будет осуществляться через южный вестибюль или станцию «Севастопольскую». В период ремонта на станции будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут сориентироваться заблудившимся пассажирам.

    Автор: Софья Куликова
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