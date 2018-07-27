Круглогодичное футбольное поле с подогревом построят на востоке Москвы

Москва, 27 июля. На востоке Москвы появится круглогодичное футбольное поле с подогревом, прозрачной крышей и роботами-пожарными. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Спортивный комплекс будет оснащен прозрачной кровлей и светодиодными прожекторами дневного света. Также в здании площадью 8 тысяч квадратных метров разместятся медицинский кабинет, тренажерный зал, раздевалки, душевые, учебный класс и другие объекты.

«Фасады здания украсят впечатляющие алюминиевые аппликации в виде силуэтов спортсменов. Это десять футбольных игроков высотой пять метров. Вечером гигантские фигуры будет украшать светодиодная подсветка», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Спортивный комплекс построят для школы олимпийского резерва «Трудовые резервы» на Суздальской улице. За пожарной безопасностью в комплексе будут следить роботы-пожарные, оснащенные интеллектуальной системой распознавания дыма.

Также отмечается, что подобный комплекс к 2020 году появится в каждом районе Москвы.