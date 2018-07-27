Движение на участках ЦКАД в Москве запустят до конца года

Москва, 27 июля. Участки Центральной кольцевой автодороги запустят до конца 2018 года. Движение транспорта будет осуществляться по нескольким участкам ЦКАД. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Губернатор Московсой области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин провели совместный рабочий выезд, в холе которого проверили работы первого этапа строительства ЦКАД.

«ЦКАД поможет в значительной степени разгрузить и вылетные магистрали, и МКАД, и сделает всю логистику движения в регионе более комфортной», — отметил Собянин.

По словам мэра, ЦКАД – самый масштабный проект Московской агломерации в области дорожного движения. ЦКАД снизит транзит грузового транспорта через МКАД, который забивает вылетные магистрали и способствует образованию пробок.

Реализация проекта ЦКАД предусматривает строительство 41 мостового сооружения. Согласно расчетам, в 2030 году средняя интенсивность движения будет составлять до 44,4 тысяч автомобилей в сутки.