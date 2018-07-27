Появилось видео смертельного ДТП на Новорязанском шоссе в Москве

Москва, 27 июля. На Новорязанском шоссе в Москве произошло серьезное ДТП. Как сообщил источник Федеральному агентству новостей, участниками дорожно-транспортного происшествия стали не менее четырех машин.

Свидетели ДТП сняли место инцидента на видео. По данным очевидцев, «Газель» перевернулась на бок, из нее люди выбрались самостоятельно, никто не пострадал. При этом одно авто загорелось и выгорело полностью, от машины ничего не осталось. Со слов источника, в машине заживо сгорели два человека.

На «встречке», судя по кадрам, стоит фура, которая протаранила Chevrolet. В последней находились двое детей, которые не пострадали.

По сведениям СМИ, авария произошла на 27 километре трассы. КамАЗ столкнулся с шестью автомобилями. Погибли четыре человека. К ликвидации ДТП привлечены 26 человек. На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.