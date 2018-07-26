Квартиры по карману: жилье в Москве стало доступнее для молодых людей

Москва, 26 июля. Покупка жилья в Москве стала более доступной для молодых людей благодаря расширению территории российской столицы и социальным программам.

Если прежде московские власти основное внимание уделяли поддержке пенсионеров, то за последние десять лет они добились больших успехов в улучшении жизни молодых людей. Так, например, была принята программа «Молодой семье — доступное жилье», в рамках которой государство предлагает субсидировать проценты по ипотеке, что позволит молодежи покупать квартиры по сниженной цене.

Если семья имеет трех и более несовершеннолетних детей, то выкупная стоимость квартиры сократится на треть. Чаще всего молодые семьи приобретают жилье в Новой Москве, поэтому городские власти сейчас работают над совершенствованием инфраструктуры.

По словам главы департамента новых территорий Москвы Владимира Жидкина, за последние шесть лет в Новой Москве было построено 55 социальных объектов: 30 детских садов, а также 12 школ и поликлиник. Еще 20 объектов планируется построить в этом году.