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Квартиры по карману: жилье в Москве стало доступнее для молодых людей
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    Квартиры по карману: жилье в Москве стало доступнее для молодых людей

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    Квартиры по карману: жилье в Москве стало доступнее для молодых людей

    Москва, 26 июля. Покупка жилья в Москве стала более доступной для молодых людей благодаря расширению территории российской столицы и социальным программам.

    Если прежде московские власти основное внимание уделяли поддержке пенсионеров, то за последние десять лет они добились больших успехов в улучшении жизни молодых людей. Так, например, была принята программа «Молодой семье — доступное жилье», в рамках которой государство предлагает субсидировать проценты по ипотеке, что позволит молодежи покупать квартиры по сниженной цене.

    Если семья имеет трех и более несовершеннолетних детей, то выкупная стоимость квартиры сократится на треть. Чаще всего молодые семьи приобретают жилье в Новой Москве, поэтому городские власти сейчас работают над совершенствованием инфраструктуры.

    По словам главы департамента новых территорий Москвы Владимира Жидкина, за последние шесть лет в Новой Москве было построено 55 социальных объектов: 30 детских садов, а также  12 школ и поликлиник. Еще 20 объектов планируется построить в этом году.

    «Сегодня потребность в социальных проектах резко увеличивается, так строительство соцобъектов усиливается в Троицке, Коммунарке, Щербинке. В Троицке уже начали возводить школу на 2100 мест», — цитирует чиновника iReactor.

    Автор: Антон Соколов
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