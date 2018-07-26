Бесплатные клиники для бездомных животных могут появиться в Москве

Москва, 26 июля. Бесплатные ветеринарные клиники в скором времени могут появиться в Москве. Инициатором проекта выступила организация «Социально ориентированная ветеринария». Она намерена привлечь ветеринарные клиники-партнеры и собрать на краудфандинговой платформе «Планета.ру» 110 тыс. рублей на компенсацию расходов.

Предполагается, что ветклиника будет бесплатно лечить найденных на улице животных, а также делать большие скидки для малообеспеченных граждан. Например, для пенсионеров, которые не могут самостоятельно оплатить услуги лечения своих животных.Скидки могут колебаться от 50 до 100%.

«Социально ориентированная ветеринария» планирует первое время финансировать ветклиники за счет частных пожертвований, а потом найти постоянных спонсоров и проводить благотворительные акции.

Как сообщает «ПолитЭксперт», в начале двухтысячных в Москве было много бездомных животных. Сперва в столице отлавливали уличных кошек и собак, а затем мэрия утвердила программу по стерилизации животных с последующей передачей их в приюты.