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Бесплатные клиники для бездомных животных могут появиться в Москве
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    Бесплатные клиники для бездомных животных могут появиться в Москве

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    Бесплатные клиники для бездомных животных могут появиться в Москве

    Москва, 26 июля. Бесплатные ветеринарные клиники в скором времени могут появиться в Москве. Инициатором проекта выступила организация  «Социально ориентированная ветеринария». Она намерена привлечь ветеринарные клиники-партнеры и собрать на краудфандинговой платформе «Планета.ру» 110 тыс. рублей на компенсацию расходов.  

    Предполагается, что ветклиника будет бесплатно лечить найденных на улице животных, а также делать большие скидки для малообеспеченных граждан. Например, для пенсионеров, которые не могут самостоятельно оплатить услуги лечения своих животных.Скидки могут колебаться от 50 до 100%.

    «Социально ориентированная ветеринария» планирует первое время финансировать ветклиники за счет частных пожертвований, а потом найти постоянных спонсоров и проводить благотворительные акции.

    Как сообщает «ПолитЭксперт», в начале двухтысячных в Москве было много бездомных животных. Сперва в столице отлавливали уличных кошек и собак, а затем мэрия утвердила программу по стерилизации животных с последующей передачей их в приюты.

    Автор: Антон Соколов
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